Hoe rampzalig het aanschaffen van een Xbox Series X|S ook is vanwege de tekorten, gaat het eigenlijk naar omstandigheden erg goed. Alles wat beschikbaar is vliegt ook gelijk de deur uit en Phil Spencer heeft zich in een interview met de New York Times daarover laten horen. In vergelijking met dezelfde periode (tot nu toe qua levensjaar), waarin de Xbox 360 en de Xbox One werd verkocht, heeft de Xbox Series X|S deze cijfers overtroffen. De laatste consoles van Microsoft doen het dus beter dan ooit.

Helaas deelt Microsoft nooit de cijfers van hoe de consoles het doen, waardoor het lastig te vergelijken valt. Desalniettemin is het goed nieuws voor Microsoft, die hard aan de weg timmert. Zo zei Spencer het volgende:

“At this point, we’ve sold more of this generation of Xboxes, which is Xbox Series X and S, than we had any previous version of Xboxes.”

Als we het toch over cijfers hebben, dan moeten we teruggrijpen naar het verleden. Daniel Ahmed (ZhugeEX) heeft op Twitter vorig jaar juli een grove indicatie gegeven van de console verkopen tot dusver. Met die vergelijking in het achterhoofd was de nieuwe console blijkbaar al goed op weg, wat erg plausibel klinkt nu Spencer deze uitspraak heeft gedaan.