Volgende week kan je de avonturen van Maxine “Max” Caulfield opnieuw beleven met Life is Strange: Remastered Collection. Aangezien de game bijna in de winkels ligt, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld en die laat de eerste officiële gameplaybeelden zien. Deze video check je natuurlijk onder dit bericht.

De remaster draait op een verbeterde engine dan het origineel. Hierdoor is er betere belichting aanwezig en zijn de personages en omgevingen aangepakt. Tevens zijn de gezichtsanimaties flink verbeterd, waardoor je meer realistische gezichtsuitdrukkingen te zien krijgt en betere lipsynchronisatie mag verwachten.

Life is Strange: Remastered Collection komt op 1 februari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Google Stadia. De Nintendo Switch-versie is uitgesteld naar een nog onbekende datum.