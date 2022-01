Dankzij de Microsoft Store weten we nu dat snowboarding game Shredders een nieuwe releasedatum heeft. De game stond aanvankelijk voor februari gepland, maar komt nu op 17 maart uit voor de Xbox Series X|S. De game is ook direct vanaf de release op Xbox Game Pass beschikbaar.

Daarnaast heeft ontwikkelaar Foampunch laten weten dat de game ook naar Steam komt. Die versie heeft echter nog geen releasedatum en moet ergens in de winter van 2022 uitkomen. Andere platformen zijn niet bekendgemaakt.

Alongside Xbox Series X|S and @XboxGamePass we're stoked to announce that Shredders is coming to Steam! 🏂

Wishlist now! ➡️ https://t.co/juUbkBT2qb pic.twitter.com/IqGjYxFzJw

— Shredders (@ShreddersGame) January 26, 2022