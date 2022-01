Rockstar Games heeft weer het een en ander aangepast in GTA Online, waardoor je dubbele (en driedubbele) beloningen kunt ontvangen. Dit is de komende dagen van toepassing op de finale van The Contract en als aandenken krijg je een Low Santos Fitted Cap.

Verder spelen voertuigen een vrij belangrijke rol. Zo is er een nieuwe vierwieler beschikbaar en er valt het een en ander te beleven in de autoclub van Los Santos. De belangrijkste punten hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Nieuw aan te passen Voertuig: de Declasse Granger 3600LX is nu verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos, met aanpassingen in de Agency Vehicle Workshop

Dubbel GTA$ en RP bij The Contract Finale, plus een gratis Low Santos Fitted Cap als aandenken voor het voltooien van de finale (wordt geleverd aan alle in aanmerking komende spelers vóór 10 februari)

Driedubbel GTA$ en RP bij Every Bullet Counts

Biker-bonussen: dubbel GTA$ en RP bij Motorcycle Club Work, Weed Sell Missions en Document Forgery Sell Missions, plus Driedubbel GTA$ en RP bij alle Bike Races

Elke speler die Associate, Bodyguard of Motorcycle Club Prospect wordt, ontvangt een gratis Nagasaki White Hoodie

De Progen T20 is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week in het Diamond Casino & Resort

Spelers die drie dagen op rij in de Top 3 van de LS Car Meet Series staan, ontvangen de Karin Previon als de Prize Ride van deze week

Testritten: de Pfister Growler, Dinka Jester RR en Annis Euros kunnen deze week worden uitgeprobeerd op de Test Track van de LS Car Meet

Natuurlijk mag het ook deze week niet aan kortingen ontbreken, zo is het dit keer vooral interessant voor de bikers onder ons. Hieronder hebben we alles wat daarmee te maken heeft en in de aanbieding is, op een rijtje gezet. Daaronder de kortingen die momenteel van kracht zijn op de voertuigen.

Biker Real Estate en Businesses

40% korting op Biker Clubhouses

50% korting op Motorcycle Turbo Tuning

50% korting op Forgery Business

50% korting op Forgery Business Upgrades

50% korting op Weed Farms

50% korting op Weed Farm Upgrades

Voertuigen

60% korting op Declasse Voodoo Custom

60% korting op Albany Buccaneer Custom

40% korting op Hakuchou Drag

50% korting op Nagasaki Stryder

50% korting op Pegassi Vortex

30% korting op Enus Jubilee

De Prime Gaming voordelen zijn zoals al even hetzelfde is: bij een koppeling van Social Club aan Prime Gaming ontvang je GTA$100K.