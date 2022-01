Sony heeft zojuist aangekondigd dat ze aanstaande woensdag de eerste State of Play uitzending van 2022 zullen organiseren. Tijdens deze half uur durende uitzending mogen we veel nieuws omtrent Gran Turismo 7 verwachten, aangezien de uitzending op die game is afgestemd.

Deze State of Play zal om 23.00 uur ’s avonds plaatsvinden en is natuurlijk live hier via PlaySense te volgen. Gran Turismo 7 staat gepland voor een release op de PlayStation 4 en PlayStation 5 op 4 maart 2022.