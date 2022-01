Quantic Dream heeft min of meer de gewoonte om van tech demo’s die ze laten zien uiteindelijk een game te maken. Dit gebeurde bijvoorbeeld eerder al met The Casting (Heavy Rain) en Kara (Detroit: Become Human). Een tech demo waar dat nog niet mee is gebeurd, is The Dark Sorcerer, die ze in 2013 tijdens de E3 lieten zien.

Er gaan echter al even geruchten dat ook die demo in een game gegoten wordt en de geruchten worden nu aangevuld met nieuwe details. Zo laat de relatief betrouwbare leaker @AccountNGT op Twitter weten dat er al sinds 2018/2019 aan deze game gewerkt wordt en dat de titel Dreamland is.

Dreamland is gebaseerd op The Dark Sorcerer en in deze titel speelt humor een belangrijke rol. Het kernteam dat aan deze game werkt is gevestigd in Parijs en qua technologie is deze titel meer geavanceerd dan Star Wars Eclipse. Vooralsnog betreft het een cross-gen game die tevens naar pc komt.

De game is gebaseerd op interactieve verhaalvertelling en kent als setting middeleeuwse fantasy. Het verhaal is non-lineair en geschreven door David Cage. En tot zover de eerste details, maar neem het natuurlijk met een korreltje zout gezien de game niet officieel is aangekondigd. Hieronder de tech demo van weleer.