De Franse ontwikkelaar Quantic Dream kwam de laatste tijd vooral in het nieuws door de aankondiging van hun nieuwe game Star Wars Eclipse. Nu blijkt dat de studio tegelijk ook aan een andere Triple-A titel werkt, als we leaker @AccNgt mogen geloven. Deze leaker bracht ons al eerder geruchten over Star Wars Eclipse, die uiteindelijk bleken te kloppen, dus deze nieuwe informatie is enigszins betrouwbaar, voor zover geruchten betrouwbaar zijn uiteraard.

We kregen, aan de hand van de onderstaande tweets, al wat info over deze mysterieuze titel, waardoor we enigszins weten wat we kunnen verwachten. Het zou hier immers gaan om een middeleeuwse, humoristische fantasytitel, die gebaseerd zal zijn op de ‘Dark Sorcerer’ tech demo die we op de E3-beurs van 2013 te zien kregen. Indien je geen idee hebt wat deze demo precies inhoudt, kan je deze hieronder nog eens bekijken. Lees ook de tweets even door om meer info over de game te krijgen, maar weet wel dat deze info nog niet officieel bevestigd is.