Review | Cannibal Cuisine – Met de komst van Overcooked! in 2016 werd het coöperatieve kookgenre min of meer geïntroduceerd en sindsdien zijn er verschillende ontwikkelaars die dat succes proberen te evenaren. In 2020 verscheen de titel Cannibal Cuisine al op pc en de Nintendo Switch en deze game probeert zijn eigen draai te geven aan de chaotische en hilarische momenten die je met vrienden in de keuken kunt hebben. Cannibal Cuisine is nu ook verschenen voor de andere platformen en dat is een uitstekend moment om de game eens nader te bekijken. Als het water je al in de mond loopt bij het zien van een smakelijk stuk mensenvlees dan is Cannibal Cuisine wellicht voor jou!

Pas op voor de Hoochooboo!

Zoals de titel van de game al suggereert, sta je in de schoenen van een (vredelievend) volk bestaande uit kannibalen. Zij leven een vredig bestaan op Cannibal Island, totdat de huidige stand van zaken plots verstoord wordt. De Hoochooboo beginnen plots op het eiland te verschijnen en deze goddelijke wezens eisen wel een heel hoge prijs: mensenvlees! Als je dat namelijk niet levert, dan word je zelf aangewezen als lunch voor deze chagrijnige carnivoren. De vrede van het eiland staat op het spel en dus moeten de mouwen opgerold worden voor het vuile werk. De toeristen op dit eiland wacht een luguber einde, want het is een kwestie van geserveerd en opgegeten worden.

Dat is min of meer het verhaal kort samengevat en jij moet er dus alles aan doen om deze wezens een volle maag te bezorgen. Qua recept lijkt het veel op Overcooked! en je zult dus de correcte bestellingen moeten afleveren door de juiste ingrediënten samen te voegen. Om dit te doen zal je dus die arme toeristen moeten aanvallen tijdens het koken en dat is gelijk een verschil met genregenoten. Cannibal Cuisine bevat dus gevechten en je kunt gewond raken of zelfs het loodje leggen als je niet oppast. Gelukkig ben je zelf ook van kannibalenbloed en daardoor kan je jouw levensbalk herstellen door het vlees van de toeristen op te eten. Ondanks dat Cannibal Cuisine een wat primitievere basis heeft dan Overcooked!, wist het ons zeker plezier te brengen en het belooft ook zeker wat chaotische momenten met je vrienden.

Laat het vlees niet aanbranden!

Net als bij Overcooked! moet je elk level voltooien en dat is gebaseerd op de scores van jouw prestaties. In ieder level kan je maximaal 3 sterren scoren en je moet minimaal 1 ster behalen om door te kunnen naar het volgende level. Je verdient punten door de juiste bestellingen te serveren en uiteraard bevat elk level ook een timer, waardoor er enige tijdsdruk aanwezig is. Een duidelijk verschil met Overcooked! is dat het in Cannibal Cuisine uitmaakt hoe lang je het vlees laat braden. Wanneer het vinkje op je scherm verschijnt is jouw gerecht klaar en dit moet je dan direct serveren. Hoe langer je het gerecht op het vuur laat staan, hoe lager de score wordt wanneer je deze serveert. Dit is meestal niet een groot probleem aangezien je toch constant aan het rennen bent om ingrediënten te verzamelen.

Sterker nog, het komt eigenlijk vrijwel niet voor vanwege de vaardigheden waarover je beschikt. Voordat je een level gaat spelen kan je namelijk kiezen uit vier vaardigheden. Je hebt de keuze uit Dash, Stomp, Totem en Fire Breath. Dash geeft jouw de optie om snel afstanden te kunnen overbruggen. Stomp zorgt voor een schokgolf tijdens het vechten, waardoor de toeristen tijdelijk verlamd zijn. De Totem kan je plaatsen om jezelf te genezen en tot slot kan je Fire Breath gebruiken om je gerechten sneller klaar te maken en de spiesjes op de grond voor te bereiden. Al deze vaardigheden kan je non-stop gebruiken en dat haalt de uitdaging er helaas een beetje uit. Ook zijn sommige vaardigheden veel beter dan andere en vraag je je zelfs af waarom zoiets als Totem in het spel zit. Je kunt jezelf immers genezen door het eten van vlees. Dash is veruit het beste van de vier en hiermee kan je zelfs bewegende platformen en afgronden overslaan omdat je er simpelweg overheen vliegt. De vaardigheden zijn leuk bedacht, maar de balans is ver te zoeken.

Een vermakelijk tussendoortje

Over het algemeen zijn we best tevreden met wat Cannibal Cuisine ter tafel brengt. De gameplay zit aardig in elkaar en het is een leuke game om tussendoor op te pakken met vrienden. De game bevat een singleplayer campagne, de extra Curse of the Scarab King uitbreiding en een Versus modus. In de singleplayer ervaring krijg je vier gebieden die ieder vijf levels bevatten en een extra challenge level. Mocht je echt geen genoeg kunnen krijgen van Cannibal Cuisine, dan kan je de game ongetwijfeld in een middag uitspelen. In de extra uitbreiding krijg je twee nieuwe gebieden voorgeschoteld met dezelfde inhoud als zojuist genoemd en al met al kan je je goed vermaken met deze game. Overigens moeten we zeggen dat een solo ervaring niet aan te raden is omdat het dan snel kan vervelen. Mocht je deze titel willen oppakken, dan raden we je aan om dit samen met een vriend/vriendin te doen voor meer speelplezier in coöp.

De leukste uren zitten hem uiteraard in de coöperatieve modi en gelukkig is de hele campagne dan ook met meerdere personen uit te spelen (tot vier man). Dit geldt ook voor de eerdergenoemde extra uitbreiding die wat meer uitdaging met zich meebrengt dankzij een complexer level design. Voor de perfectionisten onder ons kan je ervoor kiezen om in elk level 3 sterren te halen en dan ben je uiteraard wat langer bezig. Kies je voor de makkelijkere route en ga je gewoon voor het voltooien ongeacht het aantal sterren, dan ben je al snel klaar met Cannibal Cuisine. De aangeboden content is wat aan de magere kant, maar komt wel overeen met de relatief lage vraagprijs van €12,99.

Op visueel vlak valt er niet veel specifieks aan te kaarten en doet de game wat het moet doen. Het kent een kleurrijke doch simpele stijl en over het algemeen is Cannibal Cuisine vrij overzichtelijk. Verder oogt de resolutie als Full HD en de uitbreiding – Curse of the Scarab King – oogt nog net wat scherper. De game loopt op 60 fps zonder enige problemen en het speelt vrij vloeiend. Het valt wel op dat de game een wat repetitieve audio kent, waardoor je meestal hetzelfde muziekje in elk level hoort wat mogelijk wat gaat vervelen. Verder raden we je aan om geen grote hoofddeksels te dragen in Cannibal Cuisine. Je krijgt geen geluidsindicatie wanneer je een ingrediënt oppakt en een grote hoed maakt het soms wat lastig om te zien, omdat je zicht belemmert kan worden. Het zijn wat kleine puntjes die wellicht met een update nog aangepakt kunnen worden.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc en Nintendo Switch.