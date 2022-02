In aanloop naar de première van de Uncharted-film op 18 maart in de Verenigde Staten – de film is in Nederland pas op 17 maart in de bios te zien – heeft IMAX een gloednieuwe poster gedeeld op diens Twitteraccount.

De poster lijkt een deel van de vliegtuigscene te laten zien, met een achtergrond van de Aarde en diverse locaties waar Drake, vertolkt door Tom Holland, geheid op avontuur zal gaan.

In ander Uncharted nieuws, vorige week is de gloednieuwe Uncharted collectie uitgekomen. Dit vergezeld met de mogelijkheid voor mensen om hun huidige Uncharted 4 en Lost Legacy games te upgraden naar de PS5-versie, voor betere resolutie en performance.