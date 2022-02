Alle tumult in videogameland begon iets langer dan een jaar geleden, toen Microsoft ineens met het nieuws kwam dat het uitgever Bethesda en al de onderliggende studio’s had opgekocht. Dit bleek echter nog maar het begin, want kort geleden kocht het ook Activision Blizzard op en ook Sony lijkt het nu buiten z’n eigen studio’s te zoeken en trapte 2022 af met de koop van Bungie.

Het is bijna vanzelfsprekend dat Microsoft op de loer ligt voor verdere goede deals en ook Sony heeft laten weten dat er meer acquisities in het verschiet liggen. Geoff Keighley, de bekende Canadese journalist, gooit nog wat olie op het vuur door te zeggen dat er nog heel wat interessante videogame deals in de laatste fase van onderhandeling zitten.

Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022

Gezien er nogal wat studio’s zijn, is het moeilijk in te schatten waar de ogen op gericht zijn. Op Twitter meldt ‘Dealer_Gaming’ dat we in de richting van Arc System Works moeten denken als aanstaande Sony overname. Deze persoon wist eerder correct de Ghost of Tsushima uitbreiding te lekken, dus dat geeft het enige geloofwaardigheid.

Het wordt dus een interessant jaar, waarin er veel veranderingen in onderlinge posities doorgevoerd zullen worden. Wat 2022 nog meer gaat brengen is vooralsnog even afwachten, maar het lijkt erop dat er achter gesloten deuren al heel wat acquisities in volle gang zijn gezet. Ondertussen lijkt Nintendo vanaf een afstandje toe te kijken…