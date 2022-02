Vanavond zal Sony om 23.00 uur de eerste State of Play aflevering van 2022 uitzenden en die draait in z’n geheel om Gran Turismo 7. Met een show van 30 minuten valt te verwachten dat er genoeg getoond zal worden, wat het dus zeker de moeite waard maakt om te volgen.

Toch zijn er al wat details gelekt, dit middels een preview van GameOver, die te vroeg online stond en inmiddels weer is weggehaald. In het artikel stond te lezen dat Kazunori Yamauchi van Polyphony Digital heeft aangegeven dat Gran Turismo 7 over twee visuele modi zal beschikken.

De ene modus zal 60 frames per seconde aanbieden en in de ander ligt dat lager, maar als compensatie staat er ray tracing tegenover. Dat is interessant, aangezien ray tracing enkel is aangekondigd als ‘exclusieve’ feature voor replays en niet voor tijdens het racen zelf.

Als het klopt, dan heeft Polyphony Digital een stap vooruit gemaakt en dat is natuurlijk goed nieuws voor de gamers die erg genieten van grafisch spektakel. Wellicht dat we vanavond meer horen.

“Of course, the technical part of the title is also important, since it is the first first party racing game that we will see for the PS5. So according to Kaz, the GT7 on the PS5 will have two display modes, one aimed at “the highest possible frame rate”, with a ceiling of 60 fps, and one with an improved display where Ray Tracing mode is activated for improved lighting, shading and, above all, reflections on the bodies of vehicles.”