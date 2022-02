EA Games heeft ondertussen een flink portfolio aan geliefde titels bij elkaar gespaard. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor deze IP’s de grenzen van het videogame medium overschrijden en ook elders hun heil gaan zoeken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een tv-reeks op basis van een geliefde franchise als Mass Effect? Zoiets schept zeker perspectieven.

Dat ziet ook CEO Andrew Wilson, die op een recente financiële conferentie de vraag kreeg of EA het zou zien zitten om hun IP’s om te vormen tot tv-series. Wilson houdt vakkundig de boot in het midden. Hij ontkent de aantrekkingskracht van een dergelijke stap niet, maar lijkt zich ook hardop af te vragen of het wel effectief een lucratieve zet zou zijn.

“[We are] looking at any and all aspects that allow them to expand and their brands for their fanbase, but they’re doing it very thoughtfully and as part of their strategy of doing it profitably.”