De échte Nederlander laat natuurlijk niet zomaar gratis goederen aan zich voorbij gaan. Zo ook de gamers niet, want die zijn altijd uit op koopjes en als het gratis is, dan is het natuurlijk helemaal mooi!

De Epic Games Store biedt de perfecte oplossing voor een portie gezonde gierigheid, want vanaf volgende week is er weer een gratis game te claimen: Windbound. Vanaf 10 tot en met 17 februari kun je de game even snel binnenhalen om toe te voegen aan je toch al zo lange backlog. Als we de cijfers op Metacritic moeten geloven is het op alle platformen een vrij doorsnee game, en onze collega Nico lijkt het hier in zijn review mee eens te zijn.

Voor het actuele aanbod van gratis loot via Epic check je deze link.