Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate abonnees kunnen vanaf vandaag tot en met zondag aan de slag met weeral drie gratis games. Dat de games iets minder bekend zijn wil niet zeggen dat het geen goede spellen zijn. Dus als je abonnee bent is het aan te raden ze zeker even uit te proberen. De volgende titels zijn inmiddels beschikbaar:

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bad North:​ Jotunn Edition

Greak: Memories of Azur

Alle bovengenoemde titels krijgen ook een korting in de Microsoft Store. Zo kan je nu met de Deluxe Edition van Naruto to Boruto: Shinobi Striker aan de slag tegen een korting van 90%. Bad North: Jotunn Edition kan je dan weer aanschaffen met een korting van 50%, terwijl de game Greak: Memories of Azur tijdelijk met 40% is afgeprijsd. Wil jij nu van zo’n Xbox Live Gold of Xbox Game Pass abonnement kunnen genieten, dan kan je hier terecht.