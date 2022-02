Activision heeft laten weten dat Blizzard Entertainment dit jaar nieuwe content rondom de Warcraft-franchise zal uitbrengen. Wat we daar precies van mogen verwachten is niet bekend, maar wel weten we dat hier ook een nieuwe mobiele game onder valt.

Activision had al plannen liggen om Warcraft ook in het mobiele segment te introduceren, dus men gaat nu vooral daadwerkelijk aan de slag. Het is de bedoeling dat er meerdere titels voor mobiel zullen verschijnen, maar dit jaar zal er in ieder geval één daarvan op de markt komen.

Buiten deze nieuwe game zal er ook nieuwe content op de markt komen voor World of Warcraft en Hearthstone, maar zoals al aangegeven zijn de details nog in nevelen gehuld.

“Blizzard is planning substantial new content for the Warcraft franchise in 2022, including new experiences in World of Warcraft and Hearthstone, and getting all-new mobile Warcraft content into players’ hands for the first time.”