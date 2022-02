Gisteren bevestigde Rockstar Games dat Grand Theft Auto VI daadwerkelijk in ontwikkeling is en ook de current-gen versie van GTA V laat niet lang meer op zich wachten. Goed nieuws dus allemaal wat betreft deze franchise, maar we mogen de wekelijkse update natuurlijk niet vergeten.

Momenteel is het voor de autoliefhebbers interessant om GTA Online te spelen, want de Transform Races, Exotic Exports, Robbery Contract Finales en Client Jobs betalen allemaal dubbel uit in GTA$, maar ook levert het je twee keer zoveel RP op.

Hieronder alle andere details die deze week van toepassing zijn op GTA Online:

Nieuw voertuig: de Western Reever, verkrijgbaar bij Legendary Motorsport

Terugkerende modes: Sumo, Till Death Do Us Part, The Vespucci Job, en Trap Door

Dubbel LS Car Meet Rep in de Pursuit Race Series

Een gratis White Born X Raised T-Shirt voor het inloggen deze week

De Pegassi Infernus Classic is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Prize Ride en Challenge: als je drie dagen op rij een Pursuit Race wint, ontvang je de Pfister Comet S2

Testritten: The Emperor Vectre, Pfister Astron en Dewbauchee Vagner

In het kader van autohandel krijg je de komende dagen 30% korting op de aanschaf van Auto Shops, inclusief renovaties, upgrades en aanpassingen. Verder profiteer je van 25% korting op de Coil Compact EMP Launcher. Tot slot zijn er nog wat voertuigen in de aanbieding en die hebben we op een rijtje gezet:

Coil Cyclone – 25% korting

Vapid Peyote Custom – 20% korting

Bravado Gauntlet Classic Custom – 30% korting

Übermacht Cypher – 30% korting

Emperor Vectre – 30% korting

Pfister Astron – 30% korting

Dewbauchee Vagner – 25% korting

Western Besra – 30% korting

Het voordeel van je Prime Gaming-account koppelen aan Social Club is al een aantal weken hetzelfde en deze week niet anders: je ontvangt een bonus van GTA$ 100K.