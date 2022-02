Naast de bevestiging dat Rockstar Games werkt aan een nieuw deel in de GTA-franchise, heeft de ontwikkelaar tevens de releasedatum aangekondigd voor de current-gen versie van Grand Theft Auto V. Deze heeft even op zich laten wachten, maar noteer 15 maart alvast in de agenda. Vanaf die datum is het mogelijk om een native versie van GTA V op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S te spelen.

Bij deze aankondiging stelt Rockstar Games dat de current-gen versie voorzien is van graphics tot een 4K resolutie en dat de game gespeeld kan worden met een framerate van maximaal 60fps. Verdere verbeteringen zijn mooiere textures, een betere draw-distance, HDR-integratie en ray tracing.

Vanzelfsprekend zal de game ook sneller laden en op de PlayStation 5 kunnen we genieten van haptische feedback integratie. Spelers van de last-gen versie kunnen hun GTA V progressie en hun huidige GTA Online personages en progressie eenmalig naar de current-gen versie migreren.

GTA Online zal ook als een standalone versie verschijnen, die de eerste drie maanden gratis zal zijn op de PlayStation 5. Deze standalone versie is voorzien van de laatste updates en verbeteringen, net zoals in de versie die in GTA V geïntegreerd zit. Hieronder vallen verschillende aanpassingen, die het gemakkelijker maken om in te stappen.

Meer specifieke details kun je hier bij Rockstar vinden.