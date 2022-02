Voor velen onder ons zullen bij het zien van Pokémon kaarten steevast een golf van nostalgie over zich heen krijgen. Het is dan ook altijd leuk te horen dat er nog steeds nieuwe kaarten gedrukt worden en komende zomer kunnen we zelfs een gloednieuwe uitbreiding van het populaire kaartspel verwachten. Nieuwe kaarten zijn immers op komst en die zullen gebaseerd zijn op de bekende mobiele game Pokémon GO.

Specifieke details ontbreken momenteel nog, maar onderstaande tweet geeft wel al een beeld van hoe de pakjes eruit zullen zien.

This summer, the Pokémon Trading Card Game and Pokémon GO will collaborate to create a new expansion themed after Pokémon GO! Here’s an exclusive look at the package design. Learn more here: https://t.co/QRHpcZ8vAc pic.twitter.com/Rt7QnEvbBN — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 3, 2022

Volgens de regisseur van Pokémon GO, Michael Steranka, is deze samenwerking bovendien al even in de maak. Meer details volgen op een latere datum.