Sony werkt op dit moment hard aan de opvolger van PlayStation VR en deze nieuwe versie zal voorzien worden van de laatste technische ontwikkelingen. Een daarvan is de implementatie van eye-tracking technologie, waarmee de headset de bewegingen van je ogen nauwkeurig kan volgen. Op basis daarvan zal dan beeld onder andere scherper gepresenteerd worden.

Sony maakte tijdens CES 2022 begin dit jaar bekend dat ze hiermee bezig zijn, maar het blijkt dat het nog verre van een zekere deal is. Tobii AB, een ontwikkelaar van deze technologie, heeft aangekondigd dat ze met Sony Interactive Entertainment in onderhandeling zijn over het leveren van deze technologie voor PlayStation VR2.

Tobii noemt zichzelf marktleider op het gebied van deze technologie, dus in die zin klinkt het alsof Sony het beste van het beste zoekt om te implementeren in PlayStation VR2. De technologie van Tobii wordt overigens al veelvuldig gebruikt, zo laat het bedrijf weten. Zo zijn er 50 games die het ondersteunen, waaronder Far Cry van Ubisoft.

Games die ondersteuning hebben kunnen bestuurd worden via oogbewegingen. Denk dan aan mikken, items selecteren en meer, alsook objecten in focus brengen als er naar een bepaald punt gekeken wordt. Vernuftige technologie kan wel gesteld worden, die mogelijk bij een implementatie in PlayStation VR2 voor veel interessante gameplay mogelijkheden kan zorgen.