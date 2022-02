Nintendo heeft aangekondigd dat er vanaf donderdag een grote sale van start gaat in de Nintende eShop, waarbij er meer dan 1000 games in prijs omlaag gaan. Helaas is het nog even afwachten welke titels dan precies in de aanbieding zijn, maar met 1000 games zal er ongetwijfeld wat interessants voor je tussen zitten.

De sale heeft als titel ‘February Fest’ gekregen en start om precies te zijn op 10 februari om 15.00 uur ’s middags. Dus als je een of meerdere games voor je Nintendo Switch wilt kopen, dan is het advies om even een paar dagen geduld te hebben, want wellicht kun je flink besparen.

Om alvast voorbereid te zijn op de sale, kan je hier Nintendo eShop tegoed aanschaffen.