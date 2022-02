Tom Holland heeft natuurlijk al een rol vertolkt in een film gebaseerd op een PlayStation-franchise. Dit is natuurlijk het binnenkort te verschijnen Uncharted. In een interview met GameSpot heeft hij laten weten welke PlayStation-held hij eventueel nog meer zou willen spelen.

Holland heeft zich ontpopt als een echte fan van Sony-consoles, want de rol die hij wil spelen is niet van een personage uit één van de recentste games. De Engelse acteur wil namelijk wel in een Jak and Daxter-film spelen en dan in de rol van Jak kruipen. Dit moet dan wel live-action zijn, met een donkere ondertoon.

“I would like to make a Jak and Daxter movie, and I would play Jak. But I would make it at A24, so it was really weird and like dark. I would do like a really weird, live-action version of Jak and Daxter.”

De kans is natuurlijk klein dat er een Jak and Daxter film verschijnt, gezien de franchise al jaren in de ijskast ligt. Maar als het aan jou ligt, zie je zo’n film wel zitten of kunnen ze het beter bij de games houden?