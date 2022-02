The Tomorrow Children werd een paar jaar terug exclusief voor de PlayStation 4 uitgegeven, maar nog geen jaar later trok Sony alweer de stekker uit deze titel. Het heeft lang geduurd, maar het creatieve brein achter de game, Dylan Cuthbert, wist vorig jaar de rechten van Sony te verkrijgen.

Hij werkt momenteel aan een geüpdate versie van de game en zodra die uitkomt, zal ook het model wat aangepast zijn. Zo zal de nieuwe versie van The Tomorrow Children niet langer free-to-play zijn, zo vertelde Cuthbert in een interview aan GamesIndustry.biz.

De primaire reden voor deze verandering is dat de game daardoor beter gebalanceerd kan worden, aangezien ze niet meer bij elke kans geld uit de speler hoeven te trekken. Cuthbert stelt ook dat microtransacties in 2016, toen The Tomorrow Children uitkwam, nog nieuw waren en dat mensen er toen al een afkeer tegen hadden.

Sterker nog, hij kreeg veel berichten dat mensen de game hadden gekocht als het een eenmalige aankoop was geweest.

“It means the game can be balanced a lot better, because we don’t have to try and squeeze a bit of money out of the player at every opportunity. We can just actually build the game properly, based on normal – more normal, I suppose – progression methods.

I really think the [problem] was basically just the free-to-play thing. I think people, especially at that time, didn’t like microtransactions in general. At the time as well, I saw many comments saying, ‘If this game was just a one-time purchase, I’d buy it.’ Loads of people said that.”