The Tomorrow Children is een vrij unieke game die in oktober 2016 verscheen voor de PlayStation 4. De game was geen lang leven beschoren, aangezien Sony in november 2017 alweer de stekker uit de servers trok. Sindsdien hebben we weinig vernomen, maar liefhebbers van de game hebben we nu goed nieuws te melden.

In september bleek al dat Q-Games het IP van Sony probeerde terug te krijgen en dat is gelukt. Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat hun poging geslaagd is en daarmee zijn zij nu eigenaar van het IP, wat zoveel betekent als dat ze er alles mee kunnen doen wat ze willen.

Wat ze in technisch opzicht precies van plan zijn is nog niet duidelijk, maar dat The Tomorrow Children terug zal keren is wel min of meer een feit, zo geeft de rest van de tweet aan. Momenteel werkt CEO van de ontwikkelaar, Dylan Cuthbert, aan verschillende segmenten van de game om de titel beter te maken voor een terugkeer.

Verdere details zijn afwachten en bij nieuws lees je het hier.