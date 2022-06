The Tomorrow Children was jaren terug een exclusieve game voor de PlayStation 3, maar het was niet echt een groot succes. Volgens de ontwikkelaar was dat te wijten aan het verdienmodel van de game, waardoor het relatief snel na de release in de vergetelheid raakte.

Ontwikkelaar Q-Games wist eind vorig jaar de licentie van Sony te verkrijgen met als doel de game opnieuw te maken en uit te brengen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Dit is allemaal succesvol verlopen, want inmiddels is aangekondigd dat de game nog dit jaar verschijnt.

De game zal als The Tomorrow Children: Phoenix Edition verschijnen voor de PlayStation 4. Als de game op de PlayStation 5 gespeeld wordt, mogen er technische verbeteringen verwacht worden. Om de aankondiging van de release kracht bij te zetten, werd de onderstaande trailer uitgebracht.