Begin januari van 2017 sloeg het noodlot toe: Microsoft kondigde namelijk aan dat de ontwikkeling van Scalebound definitief stop werd gezet door de problematische ontwikkeling. PlatinumGames en Microsoft begroeven de geanticipeerde titel en de Japanse studio ging verder met de ontwikkeling van onder andere Bayonetta 2 en NieR: Automata.

Alle hoop is echter nog niet gevlogen. President Atsushi Inaba heeft namelijk aan IGN Japan laten weten dat hij graag met Microsoft in gesprek wil gaan om Scalebound een tweede kans te geven. Inaba geeft aan dat er bij PlatinumGames nog meer dan genoeg interesse is voor de titel, met name bij regisseur Hideki Kamiya (Resident Evil 2, Okami, Bayonetta), die Scalebound oorspronkelijk zou regisseren.

‘Kamiya has always wanted to do Scalebound. So we’d like to have a proper discussion with Microsoft.’

Het Scalebound IP is op dit moment eigendom van Microsoft. In de game zou je in de schoenen stappen van Drew, die vergezeld wordt door de draak Thuban. Scalebound zou de karakteristieke actie van PlatinumGames hebben, samen met RPG-elementen en een coöp modus met drie andere spelers.