Een van de grotere exclusieve Xbox games dit najaar is natuurlijk Starfield, gemaakt door Bethesda dat tegenwoordig onder Xbox valt. Het betreft hier een volledig nieuw IP dat onder aansturing van veteraan Todd Howard gemaakt wordt en het moet een van de meest gespeelde games ooit worden.

Althans, dat is wat de baas van Xbox zegt in een interview met Axios. Phil Spencer ziet dat de recente Xbox games het erg goed doen en dan heeft hij het over Forza Horizon 5 en Halo Infinite, die een grote spelersbasis hebben. Dit komt mede door de beschikbaarheid van Xbox games op andere platformen, wat bijdraagt aan het succes.

In het kader van Starfield spreekt Spencer geregeld met Howard en daarin kwam ook naar voren hoe ze van Starfield de meest gespeelde Todd Howard game kunnen maken. Hoewel Spencer niet in details treedt om dat te realiseren, geeft hij wel aan dat de beschikbaarheid van het Xbox platform op veel verschillende schermen een belangrijke rol kan spelen.

Dat cirkelt weer terug naar de eerder genoemde titels. Naast dat je de games op de Xbox kunt spelen, is het ook mogelijk om ze op pc te spelen en te streamen via Xbox Cloud Gaming, waardoor de games op veel schermen beschikbaar zijn.

“I love the Forza 5 and Halo stats…I love how many people played Psychonauts 2 vs. Psychonauts 1. So, when I look at the teams, when Todd and I talk about Starfield, it’s: ‘How do we make sure this is the most-played Todd Howard game ever?’

Over Forza en Halo: “Those are the most played games in those franchises because we made them available on more screens than we ever have, through more business models than we’ve ever made them available.”