America’s Army, de multiplayer shooter die in opdracht van het Amerikaanse Pentagon is ontwikkeld, sluit na 20 jaar trouwe dienst de deuren. Op 5 mei zullen alle servers afgesloten worden en dat betekent dat de game niet meer online te spelen is. Op pc is de game daarna nog wel beschikbaar, maar alleen via priv√© servers.

Over de jaren verschenen er meerdere iteraties van America’s Army, wat gebruikt werd door het Amerikaanse leger om nieuwe soldaten te onderwijzen en rekruteren. Het was de eerste game die op grote schaal werd ingezet door het Amerikaanse leger.

De laatste iteratie – Proving Grounds – lanceerde in 2013 en maakt gebruik van Unreal Engine 3. Over de jaren vergaarde de game meer dan 20 miljoen spelers.

‘Thank you to everyone who played AA:PG, and thank you to those who still enjoy it. While support and servers are still active, we encourage you to dive into matches with your battle buddies and continue the mission.

More details will be shared as information becomes available, so please stay tuned.’