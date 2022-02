Tijdens de nieuwe Nintendo Direct uitzending heeft Hello Games aangekondigd dat No Man’s Sky ook naar de Nintendo Switch zal komen. De game verschijnt deze zomer al en ziet er op het platform erg netjes uit als we op de onderstaande trailer afgaan.

Of alle uitgebrachte updates en content ook bij deze release inbegrepen zitten is niet duidelijk, want afgezien van de trailer hebben we verder nog niet echt informatie gekregen. Desalniettemin is het natuurlijk tof dat de game naar de hybride console van Nintendo komt.