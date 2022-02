Normaliter dien je abonnee te zijn van PlayStation Plus als je gebruik wilt maken van de online services in games. Sony heeft echter zo nu en dan een promotionele actie, waarbij die vereiste komt te vervallen en dat is dit weekend weer het geval.

Sony laat weten dat PlayStation Plus vanaf 12 februari tot en met 14 februari rond middernacht niet vereist is om online te kunnen gamen. Je krijgt dus drie dagen toegang tot alle online functionaliteiten van alle games die je speelt. Dit is dus inclusief Valentijnsdag, zodat je met je geliefde online samen kunt spelen!