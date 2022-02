In september 2021 lekte er een forse lijst van onaangekondigde titels via Nvidia. Destijds was de echtheid niet zeker, maar sindsdien zijn er bijzonder veel games aangekondigd die op de lijst stonden. Met de aankondiging van de Chrono Cross remaster gisterenavond bij de Nintendo Direct uitzending, kan er weer een titel afgevinkt worden.

Gezien het lek zijn echtheid inmiddels wel bewezen heeft, is het interessant om te kijken naar de titels die nog niet officieel aangekondigd zijn. Twee games die in ieder geval genoemd werden, zijn Final Fantasy IX Remake en Final Fantasy Tactics Remaster. Twee titels waar Square Enix met nog geen woord over gesproken heeft.

Gezien Chrono Cross destijds al lekte en als remaster echt blijkt te bestaan, lijkt het er steeds meer op dat de andere twee titels ook in de pijplijn zitten. Het is nu dus vooral wachten tot er een officiële aankondiging wordt gedaan. Wellicht later dit jaar tijdens de E3-showcase van Square Enix? Wie weet…