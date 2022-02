De markt voor tennisgames is weer geopend. Na de stille aftocht van Top Spin jaren geleden, heeft Nacon inmiddels met de AO Tennis games dit genre weer tot leven gewekt. Voor Kalypso dus een goed moment om ook zijn intrede te doen met Matchpoint: Tennis Championships. En tot op heden ziet deze game er prima uit voor tennisfanaten.

Met Matchpoint: Tennis Championships gaat men voor een zo’n realistisch mogelijke tenniservaring. In de trailer zien we al in hoeverre jouw personage kan worden aangepast en dat dus ook jouw uitrusting invloed heeft op je speelstijl. Matchpoint: Tennis Championships staat gepland voor een release deze lente voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.