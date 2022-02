Voordat fans van de Wizarding World eindelijk aan de slag kunnen met Hogwarts Legacy, zal in de tussentijd nog een mobiele game uitgebracht worden. Harry Potter: Magic Awakened is al een tijdje verkrijgbaar in diverse Aziatische landen, maar zal binnenkort dus ook hier in de Apple App Store en op Google Play verschijnen.

Een exacte releasedatum is er nog niet, maar je kan je nu alvast inschrijven om een notificatie te ontvangen wanneer de game uitkomt. De game is gemaakt door NetEase Games, die bekend zijn van honderden mobiele games. Harry Potter: Magic Awakened omschrijft zichzelf als een mix van een collectible card game met een MMO, inclusief een vleugje tactische RPG.