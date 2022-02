Het is weer een nieuwe week en met het weekend om de hoek is het dus weer tijd voor de Xbox Free Play Days. Zoals voorgaande weken krijg je als Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate gebruiker weer een aantal extra games voorgeschoteld die je dit weekend gratis kunt spelen.

Vanaf nu tot aan 13 februari kun je je vermaken met de volgende titels:

Valkyria Revolution

PGA Tour 2K21

Riders Republic

Vooral die laatste is opmerkelijk, omdat het nog een vrij nieuwe game betreft. Bevalt één (of meerdere!) van bovenstaande games, vergeet dan niet gebruik te maken van de kortingen die vanaf nu gelden in de Microsoft Store. Valkyria Revolution schaf je tijdens deze periode aan voor slechts €7,99, PGA Tour 2K21 voor maar €14,99 en voor €34,99 kun je ook na het weekend blijven stunten in Riders Republic!

Gauw zo’n abonnement aanschaffen of gebruikmaken van deze fikse kortingen? Dan kun je hier terecht voor snelle aanschaf van Microsoft tegoed.