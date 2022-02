Het is geen geheim dat Battlefield 2042 een zorgenkindje voor Electronic Arts is. De game verscheen vorig jaar, maar veel zaken waren niet op orde en ook worden updates geregeld uitgesteld. Sterker nog, zelfs het eerste seizoen is uitgesteld omdat de ontwikkelaar eerst de bestaande problemen wil oplossen.

Dat is op zich een goede mentaliteit, ware het niet dat de game gewoon af had moeten zijn toen deze werd uitgebracht. Toch is dit iets wat de Battlefield franchise blijft achtervolgen, want in het verleden hebben we dit ook al eens zien gebeuren. Logischerwijs is er dus veel kritiek op de game en de aanpak van DICE.

David Goldfarb was lead designer van Battlefield 3 en Battlefield: Bad Company 2, die nu uitgehaald heeft naar DICE over de staat van de game. Hij hekelt met name de omvang van bepaalde maps, alsook de controle van kwaliteit op het uiteindelijke product. Zo schrijft hij het volgende:

“Really trying to understand why some of these design calls were made. Why are there no smaller infantry maps? Why was 128 player count a thing that didnt seemingly have any accommodation for infantry? why are whole maps shipping without any detail art? Was no one in control of quality over there? Who thought this experience honored the BF sandbox experience and took it forward? I’m astonished that there were this many missteps even knowing the obstacles from higher up.”

Goldfarb is niet de enige die kritiek uit op de staat van Battlefield 2042 waarin het is uitgekomen. Ook voormalig DICE producer Jaqub Ajmal laat zich horen. Zo stelt hij dat er niet nagedacht is over de wekelijkse missies en de duur daarvan. Zijn opmerking is als volgt:

“I won’t finish the 2042 weekly mission. The first one since launch. It just takes too long to do it when I play normally and with that they lost me. Imo it’s really important to design things so it’s reasonable for people that don’t have a lot of time, specially when it’s fomo.”

Het is geen goed signaal als zelfs voormalige Battlefield ontwikkelaars scherpe kritiek uiten. Dit gebeurt immers weinig, maar het is wel tekenend voor de staat van de game en het is daarom ook niet zo heel gek dat er een leegloop is ontstaan op de servers. Of Battlefield 2042 nog te redden valt zal de tijd ons leren.