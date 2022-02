Dat de coöperatieve horror first-person shooter RIPOUT naar pc zou komen wisten we al, maar uitgever 3D Realms en ontwikkelaar Pet Project Games hebben nu bekendgemaakt dat de game ook zal verschijnen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. De game heeft wat weg van DOOM en aangezien het coöp is, kan dit eigenlijk alleen maar leuk worden.

Een specifieke releasedatum is nog niet bekend, wel weten we dat de game dit jaar zal verschijnen. Je zal dus waarschijnlijk nog even moeten wachten vooraleer je met je vrienden verlaten ruimteschepen kan gaan verkennen, maar bekijk in de tussentijd zeker even de onderstaande trailer.