De psychologische thriller Martha is Dead werd eind vorig jaar van een releasedatum voorzien. De game komt over een kleine week uit voor consoles en de pc. Uit een aankondiging van uitgever Wired Productions blijkt nu dat de ervaring niet hetzelfde zal zijn op ieder platform.

De uitgever meldt namelijk dat Martha is Dead op de PlayStation 4 en PlayStation 5 gecensureerd zal zijn. De game zal – als psychologische thriller zijnde – natuurlijk diverse verontrustende scènes bevatten en kennelijk gaan sommige onderdelen iets te ver voor Sony. Ontwikkelaar LKA is genoodzaakt om Martha is Dead op de PlayStation-consoles te censureren, waardoor sommige elementen in die versies niet langer speelbaar zijn. Wired Productions gaat verder niet in op welke onderdelen precies uit de game zijn gehaald.

Het moeten censureren van de PS4- en PS5-versie heeft niets veranderd aan de releasedatum. Martha is Dead verschijnt op beide consoles gewoon nog op 24 februari, net als de (niet gecensureerde) versies voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wel is het zo dat de game eerst alleen digitaal uitkomt voor de PS4 en PS5. De fysieke versie van Martha is Dead wordt wel met enkele weken uitgesteld.

Hieronder kun je het hele statement van Wired Productions lezen.