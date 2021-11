Gamers die van het horrorgenre houden, hebben waarschijnlijk Martha is Dead al op het oog, maar weten nog niet wanneer deze game zal verschijnen. Wired Productions en LKA hebben nu echter laten weten wanneer het spel in de winkels verwacht mag worden.

LKA was de ontwikkelaar achter het best aardige Town of Light. De ervaring die ze met deze game hebben opgedaan, zullen ze gebruiken om van Martha is Dead een nog betere horrorgame te maken. Of dat gelukt is, kan je op 24 februari 2022 ervaren, want dan komt het spel uit.

Het bekendmaken van de releasedatum van Martha is Dead gaat gepaard met een nieuwe trailer en die check je hieronder.