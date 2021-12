Martha is Dead is, in tegenstelling tot wat wij op het eerste zicht vermoedden, geen lang en breed uitgesponnen persiflage op de meest debiele scène uit Batman V. Superman: Dawn of Justice. Het is wél een psychologische thriller die zich afspeelt in het Toscane van 1944, waar de titulaire Martha – de dochter van een Duitse soldaat – vermoord teruggevonden wordt.

Jij kruipt in de huid van Giulia, de tweelingzus van Martha en de persoon die zich in de zaak vastbijt. Aan jou om de moordenaar te ontmaskeren. Martha is Dead klinkt erg interessant en daar draagt ook de onderstaande video toe bij, met een deep dive achter de schermen. Zo komen we er onder andere achter hoe ontwikkelaar LKA ons in de spelwereld wil onderdompelen.

Zeker een kijkbeurt waard dus. Enjoy!