Waar wij in Europa met het zogenoemde PEGI ratingsysteem werken, wat tot 18 jaar gaat als wettelijke leeftijd waarop iemand volwassen is, heb je in Amerika vanuit de ESRB een zogenoemde Adults Only classificatie: 21 jaar en ouder. Deze classificatie wordt niet vaak uitgedeeld en daar heerst ook een bepaald stigma op in Amerika.

Retailers nemen bijvoorbeeld vaker niet dan wel een game met deze rating op in het assortiment. Een digitale winkel zoals de PlayStation Store heeft natuurlijk ook een bepaald visitekaartje en Sony heeft dus ook een grens met wat allemaal wel en niet mag binnen het PlayStation ecosysteem.

De onderstaande lijst is een overzicht met dingen die uit de PlayStation 4 en PlayStation 5 versies van Martha is Dead zijn geknipt. Eerlijk is eerlijk: als wij dit lijstje zo bekijken, kunnen we wel enigszins begrijpen dat zelfs de harde zakenmannen bij Sony een keertje moesten slikken.

Als je er nog een schepje bovenop wilt doen, hebben we ook een doorverwijzing naar een video met al deze beelden erin. Let wel op: deze video is onderhevig aan spoilers en niet voor mensen met een zwakke maag. Martha is Dead is nu verkrijgbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

The face peeling scene is no longer interactive

The scene whereby Giulia cuts open Martha’s womb is no longer interactive

Option has been added to skip the censored scenes while they are playing

Disclaimer text at the start of the game has been updated. It is now more sensitive, clearer and includes the warning of miscarriage references

The Safe In Our World message which appears at the end providing a link where help can be found now also appears after the disclaimer at the start (all platforms)

Any mention of masturbation has been totally removed during The Church chapter as VO and text

The game will also add a prompt at the start of the game, asking players if they want a more censored version. This can also be toggled on or off in the in-game menu.

If players choose to censor the game further, the following additional changes are made: