Vertel je graag grappige anekdotes, bied je een luisterend oor aan de bezopen man die bijna van z’n barkruk valt, terwijl je alle kroegbezoekers aan hun favoriete drankje helpt, maar klinkt het allemaal te gewoontjes voor je? Vertaal dit dan eens naar een intergalactische setting!

Heb jij de skills en karakteristieken om een goede barman of -vrouw te worden? Dan is Startenders waarschijnlijk dé game voor jou. Als je maar niet blijft staren naar die ene vreemd gevormde half insect-alien, waarvan je niet zeker bent welke kant hij op kijkt. Dat is gewoonweg onbeschoft! Ook hij wil gewoon lekker lam worden na het opslorpen van zijn favoriete drankje, wat jij ongetwijfeld kan klaarmaken.

De gameplay bestaat vooral uit het mixen van drankjes, terwijl je alle ingrediënten en apparaten achter de bar uit je hoofd leert. Geloof het of niet, maar er zit ook een verhaal in deze game. Dit verhaal kun je op je eigen tempo vorderen en voor meer info over de game check je het PS Blog.

Startenders is vanaf 17 maart beschikbaar voor PlayStation VR via de PlayStation Store voor een bescheiden bedrag van € 14,99. Op een later tijdstip zal de game ook op Steam te downloaden zijn voor dezelfde prijs.