Hello Games werkt sinds de release van No Man’s Sky onafgebroken aan gratis updates die content, quests, features en nog veel meer toevoegen. De Britse studio is voorlopig nog niet klaar met hun ambitieuze titel en via het PlayStation Blog deelt oprichter Sean Murray de details over de eerste update van 2022.

De ‘Sentinel’ update draait voornamelijk om het herzien van de combat, die in het algemeen beter moet aanvoelen. Dat is echter niet alles. Zo zijn er nieuwe wapens en upgrades verkrijgbaar, maar ook meer soorten drone-vijanden, zoals heavies en reparatieunits, die tevens met nieuw geschut op de proppen komen.

Tevens kunnen spelers meer ontdekken over hoe de Sentinels zijn ontstaan in een reeks nieuwe missies, waarbij je de mogelijkheid hebt om je eigen AI-drone in elkaar te zetten. Een trailer mag uiteraard niet ontbreken, die kun je daarom hieronder bekijken.