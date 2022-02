Sinds de release van Dying Light 2: Stay Human wordt er meermaals gesproken over Dead Island 2. Zo was er in Dying Light 2 een verwijzing naar Dead Island te zien en insider Tom Henderson kwam met een release window voor het vervolg op Dead Island. Helaas geeft de CEO van Embracer Group hier nog geen uitsluitsel over.

De Embracer Group heeft Deep Silver onder zich en die zijn op hun beurt weer verantwoordelijk voor het uitgeven van Dead Island 2. Tijdens een presentatie werd er even gesproken over die game. De interviewer liet aan Embracer Group CEO Lars Wingefors weten dat er geruchten de ronde gaan dat Dead Island 2 nog steeds in ontwikkeling is en dat de game uiterlijk begin 2023 zal verschijnen.

Wingefors liet weten dat hij niets over de game kon zeggen, omdat het spel niet is ‘aangekondigd’. De CEO meldde wel direct al lachend dat er nog een onaangekondigde game op het punt van onthullen staat en dat hij heel erg uitkijkt om nieuwe games te laten zien.

“I can’t talk about Dead Island 2 because it’s not announced as such from the publisher. But we have just talked about [that] we have one unannounced AAA title… that you think is Dead Island 2, so it’s hard for me to comment further on that. But I am excited about unannounced titles.”