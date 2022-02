Sinds vandaag kan je het vervolg van Dying Light spelen en één van onze lezers – Xboy – vroeg zich in de comments van onze review af wanneer Dead Island 2 nu eens gaat verschijnen. Nu is daar nog geen uitsluitend antwoord op, maar het eerste deel duikt wel op in Dying Light 2.

Let op! Wat volgt is een (hele kleine) spoiler!

In de eerste uurtjes van Dying Light 2 kom je in een huis terecht, die je samen met je partner moet onderzoeken. Op de begane grond is er een LP te vinden van ‘Who Do You Voodoo”. Dit is de ‘main theme’ van Dead Island. Als je deze oppakt, zegt de hoofdrolspeler dat de titel hem bekend voorkomt.

De grote vraag is nu wat dit te betekenen heeft. Een simpele easter egg, of wat meer? Techland heeft meegewerkt aan het eerste deel. Willen zij nu simpelweg laten weten dat ze nog steeds trots zijn op de game waaraan zij hebben meegewerkt of willen ze graag dat het tweede deel nu eens verschijnt? Of zit er meer achter?

Dead Island 2 heeft al verschillende ontwikkelaars aan het roer gehad. Het laatste bericht was dat Dambuster Studios het had overgenomen. Is misschien de hulp van Techland ingeroepen om samen met Dambuster Dead Island 2 te maken? Of heeft de Poolse ontwikkelaar het stokje nu in zijn geheel overgenomen?

Wat het ook moge zijn, de verwijzing naar Dead Island in Dying Light 2 roept in ieder geval heel wat vragen op. Hopelijk krijgen we snel antwoord waarom dit is gedaan.