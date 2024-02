Dying Light 2 is al een geruime tijd verkrijgbaar en ook de Bloody Ties uitbreiding is nu al een lange tijd te spelen. Daarmee was het nog niet helemaal gedaan met deze game, want Techland heeft aan de Fire Arms-update gewerkt. Deze voegt schietijzers aan de game toe, wat voor best wel een nieuwe manier van spelen zorgt.

Samen met deze update heeft men de Reloaded Edition van Dying Light 2 uitgebracht. Heb jij de originele uitgave gekocht? Dan kan je deze nu gratis upgraden naar de nieuwere editie. De Reloaded Edition bevat de game plus alle extra content die voor het spel is uitgegeven. Dat is dus inclusief de Bloody Ties uitbreiding én de Fire Arms-update.

Dus als je de Bloody Ties uitbreiding nog niet gekocht had, dan kan je die nu dus kosteloos spelen. Wat de Reloaded Edition van Dying Light 2 precies bevat, zie je in de onderstaande video.