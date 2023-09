Dying Light 2 is inmiddels al ongeveer anderhalf jaar verkrijgbaar, maar ontwikkelaar Techland is nog steeds actief bezig met het ondersteunen van de game middels nieuwe content. Spelers van Dying Light 2 mogen dit najaar dan ook weer heel wat nieuwe (gratis) content verwachten. De roadmap check je op de bovenstaande afbeelding.

We krijgen nieuwe missies, nieuwe wapens, nieuwe outfits en meer. Een opvallende toevoeging zijn de ‘Tower Raids’, een soort co√∂peratieve dungeons die je samen met vrienden kan gaan ontdekken. Daarnaast staan ook twee cross-over evenementen op de planning: eentje met Vampire: The Masquerade en eentje met For Honor.

Meer weten over Dying Light 2? Lees dan hier onze review.