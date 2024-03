Hoewel Techland sinds de release van Dying Light 2 consistent nieuwe updates heeft uitgebracht, is er een veel aangevraagde feature die nog niet geïmplementeerd is: crossplay. In een gesprek met MP1st heeft franchise-director Tymon Smektala laten weten dat crossplay nog niet van de tafel is.

Smektala geeft aan dat crossplay nog steeds een optie is die overwogen wordt, maar dat het een kwestie is van wat de prioriteiten zijn, hoeveel middelen er beschikbaar zijn. Of dit dan ook daadwerkelijk betekent dat crossplay naar Dying Light 2 komt, is niet bekend.

Dying Light 2 is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, en pc.