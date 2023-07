Microsofts overname van Activision Blizzard is – na de ‘goedkeuring’ van de FTC – nu echt een kwestie van tijd, waarmee met afstand de grootste overname van een uitgever of studio een feit is. Mocht je het idee hebben dat het nu wel zou gaan bedaren op het gebied van aankopen en overnames, dan mag je je borst natmaken.

Het volgende slachtoffer in deze consolidatieoorlog is namelijk bekend en dat is niemand anders dan Techland; ook wel bekend als de ontwikkelaar achter de originele Dying Light en Dying Light 2: Stay Human. Het Chinese conglomeraat Tencent heeft namelijk een meerderheidsbelang verworven in de Poolse studio, zo maakt men bekend op de website van de ontwikkelaar.

Ondanks dit meerderheidsbelang zal Techland wel onafhankelijk blijven opereren en blijven ze eigenaar van hun IP’s en behouden ze creatieve vrijheid. CEO Paweł Marchewka zal tevens aanblijven in zijn huidige rol. In het nieuwsbericht zegt Marchewka dat Techland nog steeds enorm ambitieus is, maar dat ze hun dromen alleen kunnen verwezenlijken met “sterke partners”.

“Can we make these dreams come true? Yes, we can. But what we realized is that the best, boldest dreams can only be achieved while working side-by-side with like-minded friends and strong partners, who share the same vision, passion, and have the willingness to back it up with their knowledge, experience, and capabilities.”