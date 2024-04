Vond je Dying Light 2 veel te gemakkelijk op de hoogste moeilijkheidsgraad? Dan kan je binnenkort met een meer extreme uitdaging aan de gang. De game wordt namelijk voorzien van een ‘Nightmare Mode’.

Deze moeilijkheidsgraad haalt onder andere een aantal HUD-elementen weg. Zo moet je daadwerkelijk je ogen en oren gebruiken om vijanden op te merken. Tevens zijn ‘Volitiles’ nog sterker geworden en je stamina-meter zal niet meer zo snel herstellen. Je zal daarom veel tactischer te werk moeten gaan.

Speel je in coöp, dan wordt de game nog meer uitdagend in plaats van dat het gemakkelijker wordt, wat nu nog het geval is. De game past zich dan namelijk aan op het aantal spelers. Je zal echt goed moeten samenwerken om de diverse zombies te kunnen verslaan.