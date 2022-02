Gamers die Dying Light 2: Stay Human al hebben gespeeld, hebben tijdens het spelen wellicht een verwijzing naar Dead Island gezien. Dit is kennelijk niet zonder reden gedaan, want insider Tom Henderson komt met nieuws omtrent de ‘release window’ van Dead Island 2.

Volgens Henderson staat het vervolg op Dead Island gepland voor eind dit jaar. Mochten zich er toch nog onvoorziene problemen voordoen, dan kan dit ook begin 2023 worden. Het spel zal binnenkort opnieuw worden aangekondigd en er zal een gameplayvideo worden getoond.

Het plot zal vrij simpel zijn: je zit in een vliegtuig waarin een ‘zombie outbreak’ plaatsvindt en het toestel stort neer in Hollywood. Je overleeft de crash, maar nu moet je zien te overleven in de door zombies overlopen stad.

Het wordt zo langzamerhand wel tijd dat Dead Island 2 op de markt komt. De game werd namelijk al in 2014 aangekondigd. Het ontwikkelen ging echter niet zonder slag of stoot en er werd tot drie maal toe van ontwikkelaar gewisseld. Het laatste nieuws is dat Dambusters verantwoordelijk is voor Dead Island 2 en Henderson meldt dat deze ontwikkelaar nog steeds aan het roer staat.