Naar goede gewoonte zijn er ook komend weekend weer games gratis uit te proberen met de Xbox Free Play Days. In tegenstelling tot andere weken heb je nu echter toegang tot maar twee games in plaats van drie. In ruil krijg je wel twee recente games, eentje in het sportgenre en de andere is een racer.

Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate abonnees kunnen vanaf nu tot en met zondag aan de slag met de onderstaande twee gratis games. De volgende titels zijn inmiddels beschikbaar:

NBA 2K22

NASCAR 21: Ignition

Bovendien kennen de bovengenoemde titels ook een tijdelijke korting in de Microsoft Store. Zo kan je nu met de Standard Edition van NBA 2K22 aan de slag met een korting van 67%, terwijl de 75th Anniversary Edition een korting van 50% kent. NASCAR 21: Ignition kan je dan weer aanschaffen met een korting van 40% op de Standard Edition en de Champions Edition, terwijl je van een korting van 20% kan genieten op de Season Pass voor de game.

Wil je zo’n abonnement aanschaffen om gebruik te maken van deze gratis speelmogelijkheid of de korting, dan kan je hier terecht.